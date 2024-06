Elezioni europee 2024 Come quando e dove si vota in Italia | la guida completa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sono l’8 e il 9 giugno le date da segnare in agenda per lein. I cittadinini sono chiamati alle urne per eleggere 76 membri del Parlamento europeo (in tutto saranno eletti 720 eurodeputati), un appuntamento cruciale che inciderà sulla legislazione e sulle politiche per i prossimi cinque anni. Il Parlamento europeo è l’unico organo dell’Unione i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini europei e svolge diverse funzioni chiave che influenzano la vita di 450 milioni di cittadini nei 27 Stati membri. Partecipare alleprevisto dalla nostra Costituzione, non è obbligatorio, ma è un diritto e il suo esercizio è unre civico. In, il processo elettorale è organizzato in modo tale da garantire che ogni cittadino avente diritto possa esprimere il proprio voto in maniera semplice e accessibile.