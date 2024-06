Due incidenti a Cingoli | feriti un anziano e un 30enne L’auto incastrata nel guard rail

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dueieri a. Alle 10.30, un 79enne residente nell’Anconetano con la sua mountain bike elettrica stava scendendo verso Jesi, percorrendo il rettilineo dopo le curve dalla frazione Mummuiola. Nella stessa direzione viaggiava il conducente di un’auto che, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di, urtava il manubrio della bici facendo cadere l’. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118: il medico, dopo le prime cure, viste le condizioni del ciclista e considerate le modalità dell’accaduto, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. In codice rosso il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato caricato sull’elicottero e portato all’ospedale di Ancona. Poi alle 16.30 un uomo è rimasto bloccato neldistrutta dal