De Luca entro il 15 riunione coi sindaci sui Fondi di coesione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Noi siamo la regione d’Italia che ha retto meglio la battaglia contro il Covid. Negli anni in cui la Meloni faceva i cortei con i no vax in via del Corso, a Roma, noi abbiamo avuto il coraggio di chiudere”. Parlando a Giugliano nel corso della presentazione del progetto del nuovo ospedale il governatore ha fatto di nuovo riferimento alla vicenda della “battaglia per lo sblocco deidi” che “è stata fatta proprio per tutelare la sanità della Campania”. E unadeiper fare il punto proprio sui“sarà fattail 15 giugno”, ha annunciato. “Napoli non si vende, la Campania non si vende. Hanno firmato con la Sicilia, siamo contenti per loro ma non va bene“, ha detto ancora Deritenendo che in un anno si sarebbero potuti aprire cento cantieri.