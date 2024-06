Cucina di Sardegna | Seppie cun pisurci ricetta di Itala Testa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ingredienti per le “con piselli”: circa un chilo ditte; mezzo chilo di piselli sgranati; 2 cipolle; un mazzo di prezzemolo; mezzo bicchiere di olio extra vergine di oliva. La preparazione delle “cun” Preparare per la cottura le, spellandole, eliminandole interiora, becchi e occhi, ma conservandone le sacche piene di liquido giallo. In un largo tegame, soffriggere le cipolle affettate finemente, nell’olio, e appena saranno mantecate unire lelavate e grondanti d’acqua. Lasciarle insaporire bene, aggiungere il loro sughetto ambrato, il prezzemolo tritato e i piselli. Salare con parsimonia, portare ad ebollizione, mettere un coperchio, abbassare al minimo il fuoco e, piano piano, portare a cottura completa.