Conte ha posto il veto sulla cessione di Di Lorenzo Anguissa e Kvara Corsera

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Antoniosarà annunciato tra domani e giovedì” conferma oggi il Corriere della Sera. E mentre si attende il suo arrivo a Napoli già si parla di quale saranno le mosse di mercato per il club con il nuovo allenatore.ha già in testa il suo Napoli: tutto ruota attorno dalladi Osimhen, la clausola da 130 milioni sul cartellino del giocatore rappresenta una cassaforte da cui attingere (per ora nessuna offerta congrua). Dovbyk, Gimenez, Gyokeres e Lukaku sono gli attaccanti accostati al club. Il tecnico leccese può rinunciare a Osimhen, ma haildi(corteggi a t i s s imo da l Psg) , Di(ha espresso la volontà di andar via) e(lusingato dall’Arabia) Difficilissimo che Osimhen sia il centravanti del Napoli dil valzer delle panchine europee non è ancora chiuso e siamo ovviamente solo agli inizi di giugno, ma è un dato che il Napoli non abbia ancora ricevuto nessuna offerta per Victor Osimhen, come sottolinea il Corriere dello Sport.