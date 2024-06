Caliendo trascinatore dell’impresa Clai | Rimango a Imola il mio futuro è qui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) La promozione dellain serie A2 ha tante firme. Il club, il tecnico Nello, le giocatrici e il pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla palestra Volta e pure in trasferta. L’obiettivo della stagione 2023/2024 era centrare il salto di categoria, la ciliegina sulla torta è stata messa nella gara di sabato con il Villa Cortese. Un secco 3-0 per prendere l’ascensore regalandosi un momento storico nella storia della. Nel prossimo torneo, per la prima volta, la società imolese giocherà nella seconda del ranking nazionale: "C’è tanta soddisfazione dentro di me – commenta il tecnico– in questo momento e un grande ringraziamento va alla società, che da quando mi ha chiamato ha sempre avuto le idee chiare rispetto all’obiettivo, e a tutte le ragazze, che hanno lavorato tantissimo in questi mesi e si meritano questa vittoria".