Calcio Vigor Senigallia Juniores eliminata ai rigori oggi chiusura accordo con Lewis

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sfortunati i baby rossoblù negli ottavi di finale per lo scudetto contro il Cynthialbalonga, 3 Giugno 2024 – Beffa per ladellache perde aied esce negli ottavi per lo scudetto di categoria. I rossoblù avevano vinto il girone G ed affrontavano la vincitrice del girone H, il Cynthialbalonga, per sorteggio in gara unica in trasferta. Il match ad Albano Laziale è finito 2-2 nei regolamentari ma poi aiha vinto la squadra di casa 4-3 eliminando l’undici di mister Giacomo Brunetti, che avevano vinto il girone per il secondo anno consecutivo. Aisi era arrivati grazie al pareggio di Serio al 97?, mentre in precedenza il primo gol era stato siglato da Ausili, che non ha trasformato pure undi rigore nei regolamentari.