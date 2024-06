A Lama arriva mister Guazzolini Padule | in panchina c’è Pierotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Trattative a raffica nel campionato di Promozione. Ail nuovo allenatore è l’ex Pietralunghese Tommasoche prende il posto di Riccardo Caporali, con l’obiettivo di provare subito la risalita in Eccellenza.scatenato. Il club del presidente Igor Barbetti ha infatti definito lo staff tecnico con l’arrivo indi Emilianoe del vice Fabrizio Pedini, protagonisti della salvezza senza playout del Selci Nardi. Tre arrivi anche sul fronte mercato, sempre dal Selci Nardi. Fra i pali ecco Gregorio Rossi (00), in mediana Mohamed Moustaoui (05) e in attacco ufficiale l’ingaggio del bomber Federico Benedetti (01), autentico regalo del presidente Barbetti al tecnico. Fa sul serio anche la Marra che ha ufficializzato l’arrivo, dalla Pievese, del centrocampista Michele Montagnoli (86).