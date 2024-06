VIDEO MotoGP la sintesi del GP d’Italia | doppietta azzurra con Bagnaia e Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Che spettacolo! Dominio italiano nella gara di casa.per Francesco “Pecco”e Eneacon le Ducati del team Factory. Uno splendido Mugello con una cornice di pubblico spettacolare che incorona il duo azzurro, anche nella livrea delle GP 24 di oggi. Francescoha vinto davanti a Eneaa 799 millesimi, quindi terzo Jorge Martin a 924. Quarta posizione per Marc Marquez a 2.0, quinta per Pedro Acosta a 7.5, mentre è sesto Franco Morbidelli a 9.8. Settimo Fabio Di Giannantonio a 10.0, ottavo Maverick Vinales a 11.6, nono Alex Marquez a 13.5, mentre è decimo Brad Binder a a 15.9. La gara ha visto una partenza sensazionale del due-volte campione del mondo che ha preso il comando della gara sin dal primo giro e non l’ha più mollato.