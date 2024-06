Transizione 5 0 e risorse del Pnrr sfide per crescere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Villois Tra le considerazioni finali del neo governatore di Bankitalia Panetta, due a mio parere evidenziano una realistica foto del nostro sistema socio-economico. L’Italia è una nazione ad alta potenzialità di sviluppo che però, da oltre 20 anni, non riesce a prendere la via della crescita, nonostante il moltiplicarsi di governi di ogni colore politico e di forma. A determinare l’insuccesso hanno contribuito svariate cause, tra cui il maxi debito pubblico, in continua ascesa e prossimo a sfondare la soglia dei 3 trilioni di euro, e l’esagerata evasione fiscale che ne è un detonatore rilevante. Il potenziale delle imprese italiane e la qualità delle banche sono componenti indiscutibili, lo stato di efficientamento del credito è tra i migliori d’Europa.