Siamo stati noi italiani a creare la repubblica

(Di domenica 2 giugno 2024) "noia inventare laed è bello festeggiare il giorno in cui il 2 giugno del ‘46 l’Italia divenne unae lo Stato divenne davvero una cosa di tutti, anche se a volte ce lodimenticati". Parole di Aldo Cazzullo, ospite oggi in occasione della Festa dellaa La Terrazza di San Casciano dei Bagni per la lectio magistralis ’Da Virgilio a Dante. Nascita di una patria’ alle 18 in Piazza della. "Res pubblica significa cosa pubblica: nasce a Roma l’idea che lo Stato sia di tutti, la ’’ si dice così non solo in italiano e nelle lingue neolatine, ma anche in inglese in tedesco", specifica lo scrittore, giornalista, conduttore tv, che partirà dal suo volume ’A riveder le stelle.