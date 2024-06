Ronaldo vuole convincere alcuni ex compagni del Real a trasferirsi all’Al Nassr Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Cristiano, come Leo Messi all’Inter Miami, vorrebbesuoi exdelMadrid a firmare per l’Al. A riportare la notizia ècerca i suoi exdelMadrid per far crescere l’AlL’idea diper la prossima stagione sarebbe “trasformare” in parte la sua squadra, avvicinandola ai criteri delMadrid. Dal momento che non può giocare al Bernabeu, né può reclutareil presidente, sta cercando di circondarsi dei suoi exdi squadra. Per ora pare abbia contattato Casemiro e Nacho. Il brasiliano viene da una stagione poco positiva al Manchester United, mentre il difensore spagnolo è stato contattato nei giorni scorsi dal portoghese poiché ha rifiutato alcune offerte dall’Mls.