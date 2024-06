Regolamento Vicenza-Avellino come funziona la semifinale playoff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ildi: eccoladeidi Serie C 2023/2024. I lupi irpini e i berici proveranno a superarsi a vicenda in una partita parecchio equilibrata, tanto che nella gara di andata non sono state in grado di sbloccare il punteggio. I campani hanno eliminato il Catania, mentre i veneti hanno avuto la meglio del Padova. In questa fase deinon ci sono teste di serie, dunque per sorteggio è stato stabilito il ritorno sia dispustato al Menti., ilIldiprevede che, in caso di parità nei gol segnati tra le due squadre tra andata e ritorno, vadano in scena i due canonici tempi supplementari da 15 minuti ciascuno al ritorno, in caso di ulteriore parità via libera ai calci di rigore per decretare la qualificata in finale.