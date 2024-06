Ragazzi dell’abbraccio sono stati ritrovati due corpi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024)trovati idi due dei trescomparsi nelle acque del fiume Natisone, dopo che la piena, poco dopo le 13.30 di venerdì, li aveva travolti e trascinati via, sotto il ponte Romano, a Orsaria di Premariacco. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, nel corso delle ricerche che erano riprese alle prime luci del giorno. Un corpo è già stato recuperato, mentre per l’altro le operazioniancora in corso. A individuarlistate le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile impegnate per il terzo giorno di seguito nell’attività. Isi trovavano nella zona a valle dalla spiaggetta in cui i tre amici eranotravolti, lungo le sponde a qualche centinaio di metri di distanza, in località Paderno.