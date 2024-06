Milan Christian Pulisic contro tutti | puntiamo allo scudetto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 2 giugno 2024) L’attaccante americano del, ci crede. E val’opinione generale dei tifosi: siamo dapunta. E non fa nulla per nasconderlo. Ne parla apertamente nonostante la fiducia verso il club sia ai minimi storici. Ma Capitan America forse non lo sa, non guarda i social. O se lo fa è convinto certamente del contrario. Ilpuò punta alla vittoria dellola prossima stagione? Sì, assolutamente. Credo che questo sia l’obiettivo. Per farlo ci auguriamo di avere un po’ più di continuità nella prossima stagione. Penso che abbiamo una possibilità concreta perché abbiamo alcuni giocatori molto forti… Sicuramente per provarci bisognerà chesi ripeta. I suoi numeri parlano chiaro: 15 reti in stagione (11 in campionato) e 12 assist (9 in Serie A).