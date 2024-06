Mattarella all' Altare della Patria | Indipendenza e libertà sono conquiste da difendere

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 2 giugno 2024) AGI - "che vanno difese ogni giorno, in comunione di intenti e con la capacità di cooperare per il bene comune". Lo afferma il PresidenteRepubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Capo di Stato MaggioreDifesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione del 2 giugno. "Celebrare i settantotto anninascitaRepubblica Italiana richiama i valorinostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia, fruttostraordinaria rinascita che prese le mosse dalla lotta di Liberazione", ha aggiunto il capo dello Stato.ha voluto sottolineare che "il nostro contributo - e in esso delle Forze Armate - alla causapace estabilità internazionali è più che mai prezioso nell'odierna situazione caratterizzata da devastazioni e aggressioni alle popolazioni civili in Europa e in Medio Oriente".