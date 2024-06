Lukaku e Dybala lasciano la Roma ma giocheranno ancora insieme! Ultimissima di calciomercato

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 2 giugno 2024) Via dalla, mapossono giocare: l’indiscrezione diLa coppia gol dellapotrebbe trasferire il loro talento lontano dalla Capitale. Pauloe Romelu, ma non più con la maglia giallorossa. Per il belga l’addio è già praticamente certo: il prestito dal Chelsea terminerà il prossimo 30 giugno e non ci sarà il riscatto. Il club capitolino ritiene, infatti, troppo alta la cifra pattuita dai Blues (circa 40 milioni di euro) per un calciatore che ha già superato i 30 anni. Niente conferma quindi con De Rossi che attende di conoscere chi sarà il bomber dellail prossimo anno, considerato che incertezze ci sono anche su Abraham e. Già la Joya, problemi fisici ma anche una qualità superiore alla media: l’argentino ha dimostrato di essere uno dei pochi a fare la differenza.