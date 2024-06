LIVE Moto3 GP Italia 2024 in DIRETTA | bandiera rossa! I piloti rientrano ai box

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 11:12 Iai box. Farioli di fatto ha investito Furutuza, che dovrebbe Stare comunque bene. Si ripartirà in griglia di partenza originale perché il terzo giro era stato completato solo dai primi tre in classifica. ATTENZIONE,: CONTATTO TRA FARIOLI E ZURUTUZA. IAI BOX 3 giro/17 Alonso si spaventa e allenta il ritmo. Intanto Veijer attacca Ortolà e si piazza al secondo posto. C’è un gruppo di quattro composto da lui, Alonso che gli sta davanti, Ortolà e Furusato. Veijer, quinto, ha un ritardo di più di un secondo 2 giro/17 Ecco il momento della sbavatura di Alonso A MASSIVE moment there for Alonso! @IvanOrtola48 keeps on piling the pressure #nGP pic.