L’epopea notturna di Musetti impresa sfiorata Applausi!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) PARIGI. La notte al Roland Garros si è trasformata in un’epopea di emozioni e colpi di scena mozzafiato! Lorenzoha fatto sognare tutti con una performance da capogiro contro il leggendario Novak Djokovic. Un match da brividi, in cuiha sfoderato tutto il suo talento e la sua grinta, regalando momenti di pura magia tennistica. Con i suoi coach, Simone Tartarini e Corrado Barazzutti, al suo fianco,aveva un obiettivo ambizioso: fermare Djokovic e aiutare il suo amico Jannik Sinner a raggiungere il vertice del ranking mondiale. La battaglia si è protratta per quattro ore e mezzo, un susseguirsi di colpi di scena e scambi infiniti che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso. Nonostante un vantaggio iniziale di due set a uno,ha dovuto arrendersi all’indomabile Djokovic, che ha ribaltato la partita vincendo 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0.