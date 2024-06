L’allenatore belga lanciò Zirkzee all’Anderlecht ora è il nuovo tecnico dei bavaresi che vantano un diritto di recompra sull’olandese Kompany-Bayern ufficiale | Joshua primo regalo?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) IlMonaco ha spiazzato tutti: ufficializzando, come erede di Tuchel in panchina l’ex difensore di City e Anderlcht Vincent, fresco di retrocessione in Premier con il Burnley. Se abbia spiazzato pure, lo si scoprirà a breve. Susi muovono concretamente in queste ore il Milan, alla caccia di un sostituto di Giroud, e l’Arsenal, che intende cedere Gabriel Jesus e liberarsi dei 15 milioni netti di ingaggio del brasiliano. Mache ha lanciato con continuità, che, sotto la sua guida, giocando da seconda punta in un attacco a due, segnò la bellezza di 18 reti con l’aggiunta di 13 assist. Da lì, la scelta del Bologna di puntare su di lui. Ma pure una prima stagione che, tra cambio di guida tecnica e sistema, portòa nutrire qualche dubbio sul futuro: "Sono in contatto con lo staff di: mi dovesse chiamare ci penserei", fu l’uscita alla vigilia del ritiro della scorsa estate di, che poi con l’addio di Arnautovic si è preso il Bologna, ma che peravrebbe potuto meditare un futuro diverso.