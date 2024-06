Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi 2 giugno | orari percorso altimetria tv Si comincia con una volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)l’ultimo antipasto transalpino prima del Tour de France: scatta il classico appuntamento con ildelche presenta la primacon partenza ed arrivo a Saint-Pourçain-sur-Sioule. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, favoriti e programma.PRIMADEL172,5 chilometri in programma, tre GPM da percorrere, tutti nella prima parte di gara. Si parte con il quarta categoria di Côte de Jenzat (1.5 km al 6.3%), poi due terza categoria consecutivi con Côte de Gannat (2.4 km al 6.2%) e Côte de Chouvigny (2.4 km al 7.8%). Da lì in poi non terminano le salite, visto che ci sono tanti mangia e bevi, ma, entrando sul circuito finale, ci si potrà organizzare verso uno sprint di gruppo.