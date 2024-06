Festa della Repubblica Mattarella | Fare memoria è una bussola per vincere le sfide del presente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo. “Celebrare i settantotto anninascitaItaliana richiama i valorinostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia, fruttostraordinaria rinascita che prese le mosse dalla lotta di Liberazione. Indipendenza e libertà sono conquiste che vanno difese ogni giorno, in comunione di intenti e con la capacità di cooperare per il bene comune”. Il discorso del Presidente Sergioletto dal Prefetto Giuseppe Forlenza, in occasione del 78esimo anniversario dell’anniversarioproclamazione, in Piazza Vittorio Veneto insieme a tutte le forze dell’ordine, al Comando del 3° Reggimento di Sostegno Aviazione dell’Esercito “Aquila” di Orio al Serio, all’AccademiaGuardia di Finanza, la Polizia di Stato, ai Comandi provinciali dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco, ai rappresentantiCasa Circondariale, a quelliProvincia e del Comune di Bergamo, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, dell’Istituto Politecnico delle Arti “Gaetano Donizetti”, è stata l’occasione pere testimonianza, anche a Bergamo.