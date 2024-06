Elezioni diciamo no alla finta vittoria degli astenuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Firenze, 2 giugno 2024 –no al dilagare dell’astensionismo. La partecipazione dei cittadinivita politica è in calo ormai da anni. I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni: alle Politiche del 2022 ha votato il 64% contro l’80,5% del 2008. Alle Europee del 2019 è andato alle urne il 55%, rispetto al 79% del 2004. Nei grandi comuni metropolitani alle Amministrative si è passati dal 77% del 2001 al 47% del 2021. Il partito più grande? Quello dell’astensionismo. Solo un elettore su quattro alleeuropee sa chi votare, il resto non lo sa. Si ipotizza che il 50 per cento non si recherà alle urne. “La disaffezione dei cittadini verso la politica è maturata e si è legata a quel sentimento di antipolitica che si è nutrito delle difficoltà delle persone e a queste disuguaglianze crescenti che ci sono e a questa incapacità della politica di portare istanze delle persone dentro ai palazzi” ha detto l’altro giorno il presidente nazionale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani, Emiliano Manfredonia.