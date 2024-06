Diciannovenne ucciso a colpi di arma da fuoco a Messina nella notte Cadavere ritrovato sul marciapiede

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Ildi un giovane di 19 anni, Michele Lanfranchi, con precedenti per spaccio di droga, è statosabatonel rione Giostra a. Il corpo era sulin via Michelangelo Rizzo con una evidente ferita dadaal collo. L’è stata trovata accanto al corpo. Quest’ultima circostanza non fa escludere altre ipotesi oltre a quella dell’omicidio, che era stata indicata dagli stessi investigatori della squadra mobile. Il giovane, secondo la polizia, potrebbe infatti essersi suicidato o essere rimasto vittima di un colpo partito per sbaglio. Decisiva sarà la perizia dattiloscopica e balistica sull’. L'articolodidasulproviene da Il Fatto Quotidiano.