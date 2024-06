Calciomercato Milan Sky Sport | Zirkzee e Jonathan David si allontano Le alternative

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilruota tutto intorno al numero 9 e secondo Skysinuovamente dao… Santiago Gimenez o Serhou Guirassy? Non ne restano altri. Tutti i numeri 9 che piacciono alcostano tanto, troppo. Non solo il cartellino. Ci sono anche le commissioni. E quelle RedBird non le vuole pagare. Proprio per niente. Basta pensare a un anno fa: Marcus Thuram. Ce l’aveva in mano il, è finito all’Inter e ha vinto la seconda stella. Meglio non pensarci. E ora si allontanano in maniera, si può dire quasi definitiva, Joshuae probabilmente anche. L’attaccante olandese del Bologna è entrato nuovamente nel mirino del Bayern Monaco dopo che i bavaresi hanno ufficializzato Kompany come nuovo allenatore.