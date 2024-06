Atletica Kelly Doualla rasenta il suo record italiano degli 80 metri | prova di forza al Pratizzoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)era la stella più attesa del Trofeo Luigi, tradizionale meeting dileggera rivolto ai cadetti in rappresentanza delle Regioni d’Italia. A Parma la lombarda ha corso gli 80in un rimarchevole 9.46 (0,3 m/s di vento a favore), a sette centesimi dal suodi categoria timbrato ad aprile in quel di Pavia. La classe 2009, capace di un sensazionale 11.46 sui 100(a 19 centesimi daldel mondo under 15) e detentrice anche del primato nazionale under 16 di salto in lungo (6.24), ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento, distinguendosi soprattutto in partenza e precedendo la veneta Gaia Bonato (9.71). Nello stesso evento, Alessia Succo ha corso gli 80 ostacoli in 10.87, fermandosi a cinque centesimi daldi categoria.