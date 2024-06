2 giugno | Magi ' da Lega eversivo attacco a Mattarella Meloni spieghi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “L'endorsement di Salvini al tweet del leghista Borghi in cui viene avanzata la richiesta di dimissioni di Sergiorappresenta unda parte del vicepremier del Governoal Capo dello Stato nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica, i cui valori sono incarnati proprio dal Presidente della Repubblica.come sempre ha espresso parole sagge e di autentica ispirazione democratica sul collocamento dell'Italia, Paese fondatore dell'Ue e che solo nel contesto europeo può proteggere i propri interessi nazionali. E non riconoscere questo, vuol dire non riconoscere il valore dei trattati su cui si fonda l'Unione europea e al contempo non riconoscersi nella Costituzione italiana che sancisce proprio il valore sovraordinato di quei trattati".