2 giugno | Corrado Pd ' celebriamo e difendiamo valori fondativi Repubblica'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Oggi passerò la festa dellanel bolognese e andrò nel pomeriggio al sacrario di Marzabotto. Vado a rendere omaggio ai caduti e a coltivare la memoria delle efferate stragi nazifasciste compiute in quella zona. Una scelta dettata dal dovere di ricordare, ogni giorno, quanto sia importante difendere la nostra Costituzione antifascista, sulla quale si fonda laitaliana”. Lo dichiara in una nota Annalisa, delegata al clima nella segreteria nazionale del Pd e candidata nelle liste Nord-Est per il Pd alle elezioni europee. "È molto grave – continua- che ci sia qualcuno che si diverte ad evocare gruppi che di quell'ideologia criminale si resero efferati e vigliacchi protagonisti, come i repubblichini della X MAS.