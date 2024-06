Vale e Kimi amici di box Passato presente e futuro nel segno della velocità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) No, non c’è Mugello senzantino. In pista – come lo è stato per una vita – o nella versione di manager del suo team il Pertamina-Vr46. No, non c’è Mugello senzantino anche a giudicare da quei numeri 46 che in tutte le forme hanno preso corpo sui prati e le tribune del circuito.c’è, proprio come il talento, l’astro nascentenuova Formula Uno,Antonelli. Che di Rossi è amico da sempre. Sì, proprio come uno di quei ragazzi dell’Academy chentino si coccola e ha fatto crescere, fino a diventare campioni. Rossi ehanno in comune quella passione per i motori che li ha avvicinati in un batter d’occhio. E poi gli appuntamenti al Ranch per un piatto di spaghetti e una gara da ’rivedere’ insieme o magari per fissare una sfida sui kart, lì, dove Antonelli sa come fare a portare le quattro ruote nella direzione e nella traiettoria giusta e può permettersi di dare paga anche a lui, Super