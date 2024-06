Toti non si dimette l’ordine al suo assessore dai domiciliari | Respingere con fermezza la mozione di sfiducia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Non c’è per ora nessuna intenzione dirsi da parte di Giovanni, aidallo scorso 7 maggio con l’accusa di corruzione e falso nell’ambito delle indagini della procura di Genova e di Imperia. Il governatore della Liguria ha incontrato questa mattina, 1 giugno, l’regionale Giacomo Giampedrone. Un incontro autorizzato dalla procura di Genova in cuiha dato una indicazione chiara alla sua maggioranza per il prossimo Consiglio regionale: «senza indugi e con assolutaladi martedì prossimo». In una nota diffusa dall’avvocato del governatore ligure, Stefano Savi, presente all’incontro,fa capire che c’è «l’intenzione di andare avanti con forza e in modo compatto insieme alla maggioranza di centrodestra, alla luce degli importanti risultati ottenuti in questi nove anni di mandato».