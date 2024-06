Speranze quasi azzerate Chi sono i tre ragazzi inghiottiti dalle acque del Natisone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Una ragazza di 20, un'altra di 23 e un ragazzo di 25 anni.queste le età dei tre giovani dispersi nel fiume, colti di sorpresa dalla piena nella zona di Premariacco, in provincia di Udine. In particolaretutti e tre originari della Romania: la più giovane è nata a Colleferro (Roma), residente a Campoformido (Udine) ed figlia di genitori rumeni; l'altra donna è arrivata in Italia tre giorni fa dalla Romania, per visitare i genitori che abitano a Udine; il 25enne abita in Austria, ma è domiciliato a Udine ed è il proprietario dell'auto ritrovata poco distante dal luogo in cui i tre nonriusciti a salvarsi nonostante l'intervento dei vigili del fuoco del Friuli. Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 13.