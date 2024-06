Scappa il testo della canzone di Me contro Te | Operazione Spie

Fonte : cinemaserietv di 1 giu 2024

Vediamolo dunque insieme Hai sentito un po’, ah-ah Che cosa dicono al tg Sembra parlino soltanto Di Lui e di Sofi E dicono tutto il contrario di tutto Non vogliono dirti la verità C’è la polizia, dai scappiamo via Non sembra che siano nostri fan Ora Gambe in spalla Prendi e scappa via di qua (eh, eh) Tutta la banda corre, ma tanto non ci prenderà Dammi la mano e scappa, ah-ah-ah-ah Scappa, ah-ah Scappa, ah-ah-ah-ah Scappa, ah-ah Scappa Io forse lo so È perché siamo magici Questa gente pensa ci voglia una scienza Per essere buoni come i supereroi Non siamo noi quelli cattivi e ribelli Ma le spiegazioni gliele daremo poi Ora Gambe in spalla Prendi e scappa via di qua (eh, eh) Tutta la banda corre, ma tanto non ci prenderà Dammi la mano e scappa, ah-ah-ah-ah Scappa, ah-ah Scappa, ah-ah-ah-ah Scappa, ah-ah Non ti fermare mai No mai, no mai È quasi fatta, ormai Ormai Gambe in spalla Prendi e scappa via di qua Tutta la banda corre, ma tanto non ci prenderà Dammi la mano e scappa, ah-ah-ah-ah Scappa, ah-ah Scappa, ah-ah-ah-ah Scappa, ah-ah Scappa Come detto, la sinossi del nuovo film trova i nostri protagonisti impegnati a sventare la più grande minaccia: “L’armonia del Pianeta è minacciata dall’Alleanza dei Malvagi: il Signor S.

