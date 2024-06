Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Non solo le organizzazioni che fanno capo agli oppositori di Putin o le ong che denunciano le violazioni dei diritti umani. Il ministero della Giustizia russo ha aggiornato la suadi “” e ha deciso di inserirci perfino il gruppo di smobilitazione The Way Home, nato ddeiimpegnatiguerra in Ucraina, e l’ex aspirante alla presidenza Yekaterina Duntsova. Il ministero, nel comunicare la notizia, ha affermato che i nuovi membri aggiunti hanno “diffuso informazioni false volte a creare un’immagine negativa della Federazione Russa e del suo esercito”. IlThe Way Home è stato fondato ddeiinviati a combattere in Ucraina e si batte per la loro smobilitazione. Con l’introduzione” è appena diventato un’entità poco gradita dal governo russo.