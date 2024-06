Meloni | Europeereferendum tra 2 visioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 16.27 "Elly Schlein,condividi o no che io non sia una leader democratica,come ha detto il candidato alla Commissione Ue Schmit?".Così Giorgiaal comizio di Fdi per le Europee. "Fornite alibi agli estremisti per odio politico". "In Europa vogliamo portare il modello del centrodestra in Italia. Mai con le sinistre".Fa appello al voto:"E'un punto di svolta maledettamente importante, un referendum tra dueopposte. Da una parte un'Europa ideologica, tecnocratica.Dall'altra,la nostra Europa, fiera, che non dimentica le sue radici".