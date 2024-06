Licenze taxi avanti tutta Il Consiglio di Stato boccia il ricorso Il bando non si ferma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Due a zero per il Comune. Dopo il Tar, anche ildiha respinto la richiesta di alcune associazioni di categoria deidi bloccare illanciato da Palazzo Marino per assegnare 450in più. I giudici di Palazzo Spada hanno adottato la stessa formula utilizzata quaranta giorni fa dal Tribunale amministrativo della Lombardia e spiegato che "l’interesse invocato dagli appellanti ha carattere essenzialmente economico, e come tale è da reputare subvalente rispetto a quello richiamato dall’amministrazione in relazione alla procedura". Fuori dal legalese: l’iter può andarein attesa dell’udienza di merito già fissata a dicembre, visto che un’eventuale vittoria potrebbe essere comunque ricompensata in un secondo momento con un incremento della cifra che spetta già ai tassisti dalla vendita delle nuove autorizzazioni (il 100% del ricavato diviso per i 4.