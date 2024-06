Le iniziative Il Comune trasforma lo stadio in un salotto di casa per mille tifosi Al seguito degli azzurri due pullman e decine di minivan Maxischemo ai Marmi | ingresso gratuito in tribuna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Siamo attorno ai 400 biglietti venduti nel settore ospiti ma il numero dipresenti domenica allo “Vigorito“ di Benevento potrebbe salire anche a 450. Gli ultras sono riusciti a organizzare duee una decina di. Tanti supporters non facenti parte della tifoseria organizzata si sono mossi autonomamente optando anche loro su pulmini a 9 posti. Non è stato facile reperire mezzi a noleggio vista l’enorme domanda che nel contempo ha fatto lievitare inevitabilmente anche i prezzi. Ci saranno anche tanti coraggiosi che si sbarcheranno il viaggio con mezzi propri. Per chi non potrà sostenere la dispendiosa e lunga trasferta in Campania di 1200 km complessivi tra andata e ritorno l’amministrazione comunale metterà a disposizione un maxischermo da cui si potrà assistere alla partita dallafacendo il tifo tutti insieme.