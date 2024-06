Juventus-Allegri volano gli stracci | la mossa dei bianconeri e la posizione del tecnico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024)glitra Massimilianoe la. Secondo quanto riferito da Sky Sport ilha ricevuto dal club bianconero la notifica del licenziamento per giusta causa. Il provvedimento è stato una conseguenza del comportamento delnel post-partita della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: dallo sfogo contro gli arbitri, al gesto nei confronti di Giuntoli e alle accuse di minacce dal direttore di ‘TuttoSport’. Attualmente l’ex allenatore dellasi trova a Londra per assistere alla finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Il futuro del livornese potrebbe essere proprio in Inghilterra: sono infatti in corso contatti per la panchina del Manchester United. LadiEntro i prossimi giorni Massimilianofarà ricorso al tribunale del lavoro e al giudice del lavoro.