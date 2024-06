Golf DP World Tour | Guido Migliozzi in testa dopo il terzo giro dello European Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Un grandeè al comandotre giri, torneo del DPin corso di svolgimento sul percorso del Green EagleCourses (par 73) di Amburgo. Il giocatore vicentino andrà quindi a caccia del quarto titolo in carriera sul circuito maggiore, grazie a una terza giornata chiusa con uno splendido parziale di 67 colpi frutto di sei birdie e nessun bogey.è stato l’unico giocatore in campo a non commettere errori insieme all’austriaco Wiesberger, che a sua volta ha girato in 67 recuperando venti posizioni e rientrando in top-10. A 18 buche dalla fine l’azzurro conduce quindi con un totale di -12 a pari merito con l’inglese Laurie Canter, che invece cerca il primo successo in assoluto sul DPe nelha subito la rimonta digirando in 73 colpi, pari al par del campo.