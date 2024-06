Gli avvocati insegnano agli studenti i segreti del processo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) La Camera Penale di Lucca, come ogni anno e grazie al Protocollo Mim siglato dall’Unione della Camere Penali Italiane e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha svolto lezioni in diversi Istituti di istruzione di secondo grado della Provincia di Lucca. Il progetto – che si inserisce nelle ore dedicate all’educazione civica – ha visto diversipenalisti impegnati ad illustrare il funzionamento di unpenale alla luce dei dettati costituzionali. Con 19 incontri, glisi sono potuti confrontare con circa 660e, alcune classi I° selezionate dstessi, hanno partecipato ad un vero e propriosimulato (quest’anno il capo di imputazione riguardava lo spaccio di stupefacenti e la morte come conseguenza di altro reato.