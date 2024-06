GDF Avellino | scoperta maxi evasione fiscale nel Mandamento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel contesto delle attività di contrasto agli illeciti fiscali, il comando provinciale della Guardia di Finanza di, guidato dal colonnello Salvatore Minale, ha portato a termine un’importante indagine che ha svelato una significativadell’IVA per oltre 2 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della tenenza di Baiano e ha interessato un’impresa attiva nel commercio all’ingrosso di materiale ferroso. Ladella rete di frodeL’indagine ha rivelato una rete di imprese fraudolente con sedi dislocate in diverse città italiane, tra cui, Napoli, Salerno, Bari, Roma, Forlì e Bergamo. Queste imprese, inserite fittiziamente tra soggetti comunitari e nazionali, utilizzavano sistematicamente fatture per operazioni inesistenti, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro.