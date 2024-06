Fiorentina Palladino avvistato in Toscana | ha incontrato la dirigenza viola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Raffaeleè sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della. I, con ogni probabilità, si separeranno infatti da Vincenzo Italiano e sono pronti a puntare sul tecnico del Monza, protagonista di due ottime stagioni col club brianzolo culminate con la salvezza. Accostato da settimane alla, nella serata di venerdì è statoa Firenze – come riportato dalla stampa locale – dopo averla. Si fa sempre più calda dunque la pista che portasulla panchina del club gigliato, che prenderà comunque ogni decisione dopo il recupero della gara contro l’Atalanta, in programma domenica 2 giugno. Per quanto riguarda il Monza, invece, i nomi più gettonati per il doposono quelli di Marco Baroni, Alessandro Nesta e Alessio Dionisi.