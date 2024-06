È morta Sara Manzaroli | una settimana fa l’incidente della motociclista 21enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Rimini, 1 giugno 2024 - Èall'ospedale 'Bufalini' di Cesena, lasammarinese di 21 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale domenica scorsa a Verucchio. Secondo la ricostruzione fatta dai soccorritori la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo, sbattendo contro un palosegnaletica stradale perdendo conoscenza. Sul posto, per casualità, c'era un'anestesista fuori servizio che le aveva praticato il massaggio cardiaco in attesa del 118. .