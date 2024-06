Crespini | Miglioriamo i servizi per la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Per far restare i giovani a vivere a Urbino bisogna creare le condizioni economiche, sociali, scolastiche e professionali che consentano loro di rimanere e quest’operazione passa soprattutto da più e miglioridestinati alla. Lo sostengono la lista “Futura“ e la candidata a sindaco Francesca, partendo dalla base che il concetto stesso disia ormai allargato, non più chiuso. "Le nostre proposte per essa vanno sempre intese in modo polivalente, per generazioni diverse e per temi che si interfaccino – spiega il gruppo –. Non è più possibile parlare di politiche per lasenza individuare le criticità deial cittadino, senza affrontare l’ambiente sicuro dove i nostri figli vivono, le scuole (che qualcuno ha voluto contrarre e accorpare scelleratamente) e gli spazi sociali dove vivere dopo le lezioni.