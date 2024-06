Consigli per l’investitore | per ridurre i rischi diversificare il portafoglio anche in settori geografici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Settimana che ha visto i dati d’inflazione dell’Europa e di diversi paesi Europei mediamente più elevati rispetto alla media (soprattutto in Germania) e che hanno contribuito, insieme alle notizie poco rassicuranti provenienti dal mondo geopolitico, ad aumentare la volatilità dei mercati. Il FTSE MIB chiude sostanzialmente in pareggio, mentre l’indice dei titoli STAR lascia sul campo lo 0,2% e quelle delle small cap lo 0,5%. Settimana interlocutoria in attesa del meeting delle BCE (giovedì il 6 giugno) che dovrebbe vedere il primo taglio dei tassi. Settimana che ha vosto che il Dow Jones Industrial Average scendere al minimo di quattro settimane, tra le preoccupazioni per l’inflazione persistente e le prospettive che i tassi di interesse possano rimanere elevati.