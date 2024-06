Champions League trionfa ancora il Real Madrid di Carlo Ancelotti!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) I blancos tornano a sedersi sul trono d’Europa grazie alla vittoria rifilata al Borussia Dortmund, gioia immensa per. Ennesimo trionfo per ildiche si proclama campione d’Europa per la 15esima volta nella propria storia. I merengues, guidati dall’ex allenatore del Napoli, hanno superato il Borussia Dortmund per due reti a zero. Decisive le firme di Carvajal e del solito Vincius Junior che, al 83? di gioco, ha chiuso la pratica grazie al fantastico assist di Bellingham.campione per la 15esima volta I blancos confermano il proprio dna. In seguito a una prima frazione di gara ricca di difficoltà, i ragazzi disono riusciti a resistere per poi emergere nella seconda metà di gioco.