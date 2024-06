Cèramica pronta a vivere con alchimia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Ancora tre settimane e poi Montelupo ospiterà "2024", la trentunesima edizione della manifestazione dedicata alla ceramica. Tre giorni di mostre, eventi, mostra mercato, residenze, installazioni sulle sponde della Pesa e laboratori dal 21 al 23 giugno. Il tema scelto quest’anno per fare da filo conduttore alla kermesse è anche il pretesto per riflettere in chiave contemporanea sul tema dell’: "della Materia". Per tre giorni Montelupo si trasforma in un cantiere creativo, che attraversa le arterie della città per evidenziare i luoghi della produzione, per far incontrare le persone in laboratori che stimolino la creatività e un utilizzo intelligente e nuovo degli spazi urbani. Con una storia lunga più di otto secoli che ha reso la ceramica di Montelupo celebre nel mondo, la manifattura di Montelupo continua a caratterizzare la vita della comunità.