Boschi | Bolkestein recepita da chi ora piange

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Restituire all’Europa il ruolo di partner centrale nel dibattito mondiale, promuovere la formazione di un’unione federale degli stati europei: Stati Uniti anche nel vecchio continente. È questo il messaggio che ieri sera Elenaha rivolto alla platea riunitasi nella suggestiva cornice del Medusa Beach e perlopiù formata da membri di Italia Viva: un appuntamento nel quale laha lanciato la candidatura al parlamento Ue, per la circoscrizione Italia Centrale, di Marietta Tidei, già deputata e consigliera regionale del Lazio. È stata l’occasione, per i renziani, non solo di far riecheggiare i consueti leitmotiv, ma anche di ritornare sul territorio, parlando delle questioni che maggiormente appassionano la riviera, come l’annosa questione della