Unicorn Curls la piega mossa amata da TikTok vi conquisterà

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 30 maggio 2024) Capelli mossi, morbidi e voluminosi? Il nuovo trucchetto dipromosso a pieni voti punta sulleper l’estate 2024. Boccoli perfetti, quasi a prova di fiaba?ha una soluzione facilissima a portata di mano che ha prontamente lanciato sul web, coinvolgendo tutti gli appassionati di beauty. Quello proposto è presentato come un vero e proprio hack di bellezza, ovvero un trucchetto per realizzare curve da sogno ribattezzate. Crediti: Elements Envato – VelvetMagNon è una novità chedispensi consigli utili per la messa in atto di alcune tendenze beauty. Il più delle volte, però, è proprio il social cinese a trasformare alcuni consigli in veri e propri trend. E lerientrano perfettamente in questa categoria.