Fonte : sportface di 30 mag 2024

Proprio quest’ultimo è già comparso in tribunale per rispondere dell’accusa di aver favoreggiato un giro di scommesse illegali, ricevendo intenzionalmente dei cartellini gialli in cambio di denaro. Si facevano ammonire in cambio di soldi: scandalo calcioscommesse in Australia, arrestati tre giocatori SportFace.

