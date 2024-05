Same nel 2023 fatturato oltre i 2 miliardi | ai dipendenti premio da seimila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Unda 2.031 milioni di, in crescita del 12,6% anno su anno e addirittura del 60% rispetto al periodo pre-Covid: ilè stato un anno ottimo perDeutz-Fahr, multinazionale italiana con sede centrale a Treviglio, tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta, trattori elettrici a guida autonoma e motori diesel, che ha messo a referto anche un Ebitda da 322 milioni, che passa da una quota dell’11,1% al 15,9%. La crescita è il risultato dell’attuazione dei piani strategici adottati dal 2010 a oggi: il primo, 2010-2020, si basava su internazionalizzazione e rinnovamento completo della gamma di prodotto, mentre il secondo, tutt’ora in corso e che si esaurirà il prossimo anno, è focalizzato inpa sulla digitalizzazione e lo sviluppo di nuovi servizi aggiuntivi al prodotto, mentre nei mercati extra-pei su investimenti in prodotti dedicati e maggiore presenza commerciale.